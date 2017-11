O tempo seco vai continuar, no entanto, as noites vão ser mais frias, podendo “haver em alguns locais algumas neblinas e nevoeiros”. As temperaturas mínimas vão baixar, “sobretudo no nordeste transmontano e Beira Alta, onde poderá haver formação de geada”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas máximas vão variar entre os 18 e os 22 graus Celsius, já as mínimas vão variar entre os 0 e 4 graus nas regiões Norte e Centro e entre os 6 e 11 graus no litoral.

O IPMA referiu ainda que as noites vão ser mais frias, porque se registou “acentuado arrefecimento noturno”.

Este cenário deve manter-se até à próxima quarta-feira, havendo possibilidade de precipitação a partir de quinta-feira.