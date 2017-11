A cada 50 minutos, no ano passado, morreu uma pessoa devido a doenças causadas pelo tabaco. Os dados serão apresentados esta sexta-feira no relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo.

Segundo a Lusa, os dados têm por base estimativas feitas pelo Institute of Health and Evaluation, revelando que só em 2016 morreram, em Portugal, mais de 11.800 pessoas por doenças provocadas pelo tabaco. Desse número 9.263 vítimas eram homens e 2.581 eram mulheres.

No mesmo período, o tabagismo provocou 46,4% de mortes por doença pulmonar obstrutiva crónica, 19,5% por cancro, 12% por infeções respiratórias, 5,7% por doenças cerebrocardiovasculares e 2,4% por diabetes.

Em 2016, também se assistiu a “um aumento da acessibilidade às consultas de cessação tabágica”, registando-se cerca de 31.800 consultas de apoio para parar de fumar.