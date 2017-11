Al Franken, senador democrata dos EUA e antigo comediante, foi fotografado a apalpar uma jornalista enquanto esta dormia.

O episódio remonta a 2006, numa altura em que Al Franken era comediante e fazia uma digressão no estrangeiro para militares americanos.

“Decidi que é tempo de contar a minha história”, escreveu Leeann Tweeden. A jornalista partilhou a foto do momento e contou ao site KABC que Al Franken ainda a apalpou e a beijou à força.

O senador democrata já pediu desculpa, mas poderá ainda ser alvo de uma investigação pela comissão de Ética dos EUA. Leeann aceitou o pedido de desculpas.

I’ve decided it’s time to tell my story. #MeToohttps://t.co/TqTgfvzkZg