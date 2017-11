Um jovem de 25 anos, conseguiu entrar nas portas de embarque do aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido, para entrar num avião da companhia aérea low-cost easyJet, escondendo-se na casa de banho.

O insólito ocorreu este domingo, mas só agora o caso se tornou público. O jovem estava já na sala de embarque, para apanhar um voo com destino a Genebra, na Suíça, mas acabou por se distrair com as horas e quando reparou, o avião que devia era suposto ter apanhado já tinha descolado.

Algum tempo depois, resolveu tentar ir no voo seguinte, exatamente para o mesmo destino, passou pelas portas de embarque. No entanto, ao entrar no avião, ficou em pânico ao ver que não havia lugares vazios e já desesperado decidiu esconder-se na casa de banho do avião.



Dentro do avião, o episódio só foi detetado algum tempo depois de o avião descolar, quando a equipa que seguia a bordo estranhou o facto de a casa de banho estar há tanto tempo ocupada, quando já haviam pedido a todos os passageiros que se sentassem e apertassem o cinto de segurança.

O homem acabou por ser detido pela polícia, tendo sido questionado pelas autoridades.

Por motivos de segurança, depois de a situação acalmar, todos os passageiros foram obrigados a sair do avião e a embarcarem numa outra aeronave da mesma companhia.

A easyJet reagiu em comunicado, e confirmou que "no dia 12 de novembro a polícia foi chamada ao voo que fazia a ligação de Gatwick a Genebra devido a um passageiro que invadiu a aeronave". "A equipa de bordo identificou o passageiro que não devia ter entrado no avião e imediatamente contactou as autoridades. Já estamos a tentar apurar o que aconteceu com a segurança do aeroporto e com o staff das portas de embarque, ao mesmo tempo que já foi aberta uma investigação ao caso", pode ler-se.