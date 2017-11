Granero

Formado no Real Madrid, clube que lhe deu os únicos títulos que detém (campeão espanhol em 2011/2012) e uma Taça de Espanha (2010/2011), Esteban Félix Granero Molina passou pelo Getafe, pelos Queens Park Rangers, do Championship (segunda divisão inglesa) e pela Real Sociedad até chegar ao Espanhol, onde atualmente desempenha a posição de médio central. Apesar de todas as mudanças, o espanhol, de 30 anos, não descurou dos estudos académicos e formou-se em Psicologia.

Mkhitaryan

Formou-se em Administração de Empresas apesar de aos 28 anos ser uma das estrelas do plantel do Manchester United. Tem uma cláusula de rescisão que ultrapassa os 40 milhões de euros, mas ainda assim o jogador arménio tem vontade de continuar a estudar. Ambiciona tirar um novo curso, desta feita, de Direito e tem nos seus objetivos tornar-se advogado.

Mignolet/Herrera

Em comum, além da posição em campo, ambos são guarda-redes, têm o facto de se terem licenciado. O belga, de 29 anos, Simon Mignolet, que defende as redes do Liverpool, e o espanhol Manu Herrera, de 36 anos, que em agosto deste ano se transferiu do Betis para o Osasusa (da segunda divisão espanhola) formaram-se em Ciências Políticas e Sociais e em Economia, respetivamente.

Nigel De Jong

Economia pode parecer uma área longe do futebol, à excepção das contas básicas que os jogadores fazem no fim de cada jornada, mas Nigel De Jong foi mesmo à bola com os números. O holandês que atualmente defende os turcos do Galatasaray licenciou-se em Economia. Um trunfo que poderá vir a ser usado apenas quando se despedir dos relvados. Aos 32 anos, o holandês já passou pelos holandeses do Ajax, pelos ingleses do Manchester City (onde foi campeão de Inglaterra em 2012, além de ter conquistado uma Taça e uma Supertaça), pelos italianos do AC Milan e pelos americanos dos Los Angeles Galaxy.

Sebastián Abreu

Mais conhecido por “Loco”, Sebastián Abreu tornou-se um ídolo no Rio de Janeiro devido à sua postura. O uruguaio ficou conhecido pelas respostas politicamente incorretas que dava aos jornalistas, um traço da sua personalidade que os apoiantes do Botafogo (onde alinhou entre 2010 e 2012) admiravam. Se tem relação ou não, isso não é certo, mas a verdade é que “Loco” se licenciou em Jornalismo, tendo chegado a exercer, como repórter do jornal ‘Serrano’, em Minas, de onde é natural. Hoje, com 41 anos, joga no clube chileno CD Puerto Montt, da segunda divisão.

Giorgio Chiellini

O internacional italiano de 32 anos já era licenciado em Economia e Comércio desde 2010, mas em abril deste ano concluiu o mestrado, com nota máxima, em Administração de Empresas. A tese, intitulada “O modelo de gestão da Juventus F.C. em um contexto internacional”, foi sobre a Juventus, clube que representa há 12 anos. Depois de conseguir o diploma, o defesa central partilhou o momento nas redes sociais. “Até ao fim. Este lema acompanha-me no campo e também me apoiou nos estudos. Feliz por ter recebido este diploma”, escreveu.

Nagatomo

Licenciou-se em, surpreenda-se,... Economia Política na Academia Meiji, uma das mais conceituadas instituições de Tóquio. Aos 31 anos, o japonês Yuto Nagatomo joga ao lado do internacional português João Mário, nos italianos do Inter de Milão. O lateral esquerdo foi por uma vez campeão da Ásia, em 2011, temporada em que ainda venceu a Taça de Itália.

Iniesta/Gerard Piqué/Sergi Roberto

Dispensam apresentações e alinham todos no mesmo clube: o Barcelona. Andrés Iniesta, a quem o emblema catalão apresentou um “contrato eterno”, sendo o próprio médio a decidir quando coloca um ponto final ao vínculo que o liga aos blaugranas, formou-se em Educação Física. Já o defesa central de 30 anos, Piqué, licenciou-se em Entretenimento, Comunicação Social e Desporto, enquanto Roberto, médio espanhol de 25 anos, concluiu os estudos em Administração de Empresas.

Juan Mata

Tem 29 anos e atua pelo Manchester United, de José Mourinho. Foi campeão do mundo pela seleção espanhola em 2010 e da Europa, em 2012. Já venceu a Liga dos Campeões ao serviço do Chelsea (2011/12) e a Liga Europa por duas vezes (Chelsea e Manchester United). Além dos vários títulos no curriculum, o médio ofensivo tirou dois cursos superiores pela Universidade Camilo Jose Cela, de Madrid. Primeiro de Educação Física e, mais tarde, de Marketing. Quer vencer na Premier League, mas projetos fora do relvado não lhe faltam.

Lewandowski

Robert Lewandowski terminou em outubro deste ano a licenciatura em Educação Física e Desporto. Aos 29 anos, o internacional polaco, que conta com cinco títulos de campeão alemão, concluiu os estudos universitários após ter apresentado um trabalho acerca da sua... própria carreira, avançou a imprensa interncional. Na mesma altura, o ponta de lança destacava-se por ser o melhor marcador da história da selecção polaca, após somar 16 golos no apuramento europeu para o Mundial 2018, mais um que o internacional português Cristiano Ronaldo.