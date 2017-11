Um homem barricou-se, esta quinta-feira, dentro de um supermercado, em Vila Nova de Poiares, avançou fonte dos bombeiros à TVI.

Segundo a mesma fonte, do incidente resultou um ferido ligeiro, que é um funcionário do estabelecimento. A vítima foi atingida na cara pela corona da arma, e foi posteriormente transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

O alerta foi dado pelas 17h15, e ao que tudo indica o homem entrou primeiro no piso térreo do edifício, onde funciona o supermercado, e depois subiu ao primeiro andar, onde funciona a parte administrativa do estabelecimento e terá sido nesse momento que agrediu o funcionário.

De acordo com várias testemunhas, foram disparados cerca de "três a cinco tiros", mas ninguém foi atingido.

O homem continua dentro da superfície comercial, mas não fez reféns.

De acordo com a TVI, o homem tem cerca de 40 anos, é natural da região de Vila Nova de Poiares, mas está emigrado em França.

Inicialmente foi avançada a informação de que o homem teria tentado assaltar o supermercado, mas a TVI avança que o incidente poderá estar relacionado com uma questão de compra e venda de terrenos onde está edificado o supermercado.