A cadeia de pastelarias Greggs foi forçada a pedir desculpa por uma campanha publicitária que trocava a figura do menino Jesus no presépio pelos seus produtos. Neste caso, um fohado de salsicha.

Na imagem em causa, feita para promover a campanha de Natal da cadeia de lojas, aparecem os três Reis Magos ao lado do folhado.

A campanha levantou polémica no Reino Unido e a Greggs foi obrigada a pedir desculpa. “Desculpem termos causado qualquer ofensa, essa nunca foi a nossa intenção”, disse a empresa num comunicado.

Greggs biggest mistake was that they used a sausage roll and not a steak bake. Or at the very least, a cheese and bacon turnover. pic.twitter.com/lx1HwGEi8I