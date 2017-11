Um dos gestos mais obscuros da carreira de Míchel, antigo internacional espanhol que jogou durante 12 anos no Real Madrid, foi agora aproveitado de forma brilhante pela revista espanhola "Libero" para uma campanha de prevenção contra o cancro dos testículos. Protagonizado, refira-se, pela outra personagem envolvida no incidente: Carlos Valderrama, o mítico médio colombiano que espalhou magia pelos relvados nas décadas de 80, 90 e início de 2000.

O episódio inusitado ocorreu na temporada 91/92, quando Valderrama jogou em Espanha, no Valladolid. Num canto, o colombiano foi... apalpado (várias vezes) nos testículos pelo médio espanhol - pode recordá-lo no vídeo abaixo. Com bom humor, Valderrama comenta a situação e ao mesmo tempo descreve as três fases de prevenção e deteção de algum problema a nível testicular.

"Durante a minha carreira vivi muitos momentos importantes, mas um marcou-me de forma especial. Ainda hoje o consigo sentir. Primeiro apalpou-me a zona posterior do testículo esquerdo, depois repetiu o mesmo movimento no testículo direito. Na terceira vez apalpou-me os dois testículos para perceber se tinham a mesma forma e procurar algum caroço. Não senti dor, mas fiquei um pouco chateado. Se tivesse sentido dor, teria de consultar o meu médico, porque essa é a forma de detetar a tempo um possível cancro testicular. Por isso, querido amigo, queria agradecer-te por me teres apalpado as bolas em três passos simples, como deveríamos fazer todos para prevenir o cancro testicular. Obrigado, Míchel", atira o mago colombiano com um sorriso.

Veja aqui o vídeo: