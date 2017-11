Roque Lino, um dos fundadores do Partido Socialista, morreu aos 79 anos. "A sua morte constitui, pois, uma perda para o PS, para os socialistas e para todos os democratas". Neste sentido, acrescenta o partido, "partilhamos com todos os camaradas a nossa mais sentida dor, transmitindo à sua família a solidariedade do Partido e dos socialistas portugueses", pode ler-se na nota que o partido escreveu.

Para honrar "a memória do camarada Roque Lino, a direção do Partido Socialista deu instruções para a colocação bandeira do PS a meia haste nas suas sedes".