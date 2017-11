Na sequência dos incêndios de 15 de outubro, o PSD e o CDS propuseram esta quinta-feira à Assembleia da República (AR) que a comissão técnica independente, responsável pela investigação dos fogos de Pedrógão Grande, possa alargar os seus trabalhos à tragédia do mês passado.

Segundo Hugo Soares, líder da bancada parlamentar social-democrata, a proposta foi "bem acolhida", como avança o jornal "Público". Ferro Rodrigues, presidente da AR vai agora contactar João Guerreiro, líder da comissão, e os restantes membros para saber se existe disponibilidade para avançar com a investigação aos incêndios de outubro.

"A comissão técnica independente deve aproveitar todo o seu know how para estender aos incêndios de 15 de outubro, para se poder perceber o que aconteceu e o que falhou e para que não se volte a repetir", acrescentou o líder da bancada parlamentar no fim da conferência de líderes. A proposta foi apoiada pelo CDS que considera que os relatórios da comissão serão úteis, colocando de lado a ideia de que possa haver uma repetição nas conclusões. "Estamos a falar de eventos diferentes entre si, apesar das consequências trágicas dos dois", afirmou Cecília Meireles, vice-presidente da bancada centrista.

Se houver disponibilidade por parte da comissão, a discussão da proposta está agendada para dia 29 de novembro. Nessa mesma data, o PSD irá apresentar um pacote de medidas para dar apoio às vítimas das tragédias que não tenham sido contempladas pelo Orçamento do Estado. Entre as medidas estará o apoio às empresas afetadas para retoma de atividade económica, um programa nacional de recuperação de habitações, a criação de uma unidade militar de emergência e a obrigação de realização de concursos para seleção dos dirigentes da Proteção Civil. Para além das propostas sociais-democratas, poderão estar em discussão ideias de outras bancadas parlamentares.