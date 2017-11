O vídeo foi gravado e colocado no Facebook pelo ativista dos direitos dos animais Tamara Kenneally, que conseguiu colocar uma série de câmaras ocultas no interior do matadouro situado em Melbourne, Austrália.

Nas imagens é possível ver galinhas a serem cozidas ainda vivas. Apesar das denúncias, o matadouro continua operacional. Ainda assim, as autoridades australianas já deram início a uma investigação.