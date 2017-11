Os reformados da caixa Geral de Aposentação vão receber, esta sexta-feira, metade do subsídio de Natal que não foi incluído nos duodécimos. Por outro lado, os reformados do regime normal irão receber essa quantia a partir da primeira semana de dezembro.

Ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, em 2017 o subsídio de Natal deixou de ser pago, integralmente, em duodécimos. Portanto, como forma de iniciar o regresso à normalidade, o governo optou por, ao longo do decorrer deste ano, metade do subsídio de Natal ser pago mensalmente.

Assim sendo, os reformados da CGA recebem o valor em questão já esta sexta-feira.