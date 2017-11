Na imprensa, surgiram vários rumores de que Cristina Ferreira teria sido afastada do programa que comanda ao lado do ator Pedro Teixeira, “Apanha se Puderes”, e optou por fazer um esclarecimento público sobre o assunto.

No programa da TVI, “Você Na TV”, do dia 14 de novembro, a apresentadora admitiu que as gravações foram interrompidas devida à falta de audiências, mas garantiu que as gravações voltarão em fevereiro.

Além disso, Cristina aproveitou também o momento para abordar os rumores de uma possível traição por parte de Pedro Teixera à namorada Sara Matos.

“Não fui afastada do ‘Apanha se Puderes’, o Pedro não traiu a Sara Matos e nós lá vamos continuar a gravar a partir de fevereiro”, explicou Cristina Ferreira.