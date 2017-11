O humorista Herman José deu uma entrevista onde falou sobre a infância, o crescimento como artista e a sua experiência nas redes sociais. Para além disso, Herman comparou os portugueses às raízes de Madonna…

A resposta surgiu depois de o jornalista falar sobre o papel do humorista nas redes sociais, onde brinca com temas da atualidade – um deles foi a demissão da antiga ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, após os fogos deste verão, que mataram mais de uma centena.

“Este governo espanta-me imenso por ter esta sobrevida toda. Para já, só um político genial como o António Costa podia manter este extraordinário equilíbrio. A Esquerda percebeu que se não se chegasse à frente para apoiar Costa, voltaríamos a uma lógica que eles combatem, uma lógica mais centro-direita. Também é original o Costa ser um tipo tão esperto e dialogante”, começou por dizer Herman, que rapidamente passou a comparações com uma das suas divas – Madonna.

“A verdade é que nós somos um pouco como as raízes da Madonna, vivemos só a verdade que nos convém. Ninguém se preocupa em dizer que não existem, porque ela é grisalha. O mesmo aconteceu com os incêndios. O Governo falhou, a ministra era péssima, que vergonha isto que aconteceu. Apetece perguntar: Então e a Galiza? Que teve na mesma altura o mesmo número de incêndios e também teve mortos. A culpa foi também do Costa e da ministra? Ou será que não houve aqui uma grande componente de catástrofe natural. Isto não desculpabiliza muitas falhas governativas ao longo dos anos, mas precisamos de bodes expiatórios”, disse ao Notícias ao Minuto.