Um dia depois de se tornar pública a notícia de que o presidente João Lourenço a afastou e ao seu irmão José Paulino (conhecido por Coréon Dú) da gestão do segundo canal (TPA2) e do canal internacional da televisão pública angolana, Welwitschea "Tchizé" dos Santos reagiu laconicamente na sua conta no Facebook.

"Tantos milionários em Angola e agora só se lembram da família do Ex-PR?", pergunta Tchizé dos Santos, antes de acrescentar com três pontos de exclamação: "De repente são todos herdeiros", escreve.

O anúncio do afastamento da Semba Comunicação, a empresa de Tchizé e Coréon Dú, da gestão da Televisão Popular de Angola foi feito ontem pelo Ministério da Comunicação Social, "no cumprimento de orientações" de João Lourenço: "cessam a partir desta data todos os contratos entre o ministério em questão, a TPA e as empresas privadas Westside e Semba Comunicação".

Ao mesmo tempo, o presidente emitia o decreto de exoneração de Isabel dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol, a empresa de petróleos estatal, nomeando para o seu lugar exatamente um homem que a filha mais velha do ex-presidente José Eduardo dos Santos tinha demitido o ano passado da empresa.

Tchizé dos Santos, que na sua página de Facebook tem um longo texto de elogio aos seus atributos e se define como "figura pública, comunicóloga, activista social e mulher de cultura", colocou na sua conta de Instagram um desabafo: "Bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam".