O sucessor de José Eduardo dos Santos na presidência angolana, João Lourenço, exonerou, quinta-feira, Isabel dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol, nomeando para o Carlos Saturnino para a substituir.

Isabel dos Santos não reagiu publicamente ao afastamento, mas não resistiu a publicar uma mensagem irónica sua conta de Instagram, onde a ligação ao caso não é direta, mas é sugestiva.

Mas as exonerações no seio da família dos Santos não se ficaram por aqui, Welwitshea dos Santos, conhecida por 'Tchizé', e José Paulino dos Santos, conhecido por 'Coreon Du', foram afastados da gestão do canal 2 da Televisão Pública de Angola (TPA), quando João Lourenço mandou cessar o contrato com a empresa Semba Comunicação, que tem como sócios os dois filhos do ex-Presidente.

‘Tchizé’ dos Santos, a exemplo da sua irmã mais velha, também parece ter recorrido às redes sociais para reagir à decisão do novo Presidente. A filha de José Eduardo dos Santos publicou uma imagem com a seguinte frase no Facebook.

Até agora, José Filomeno dos Santos que gere o Fundo Soberano de Angola parecer ser o único filho a escapar às exonerações.