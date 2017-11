Dormir com meias calçadas pode melhorar a qualidade do sono, porque com meias os pés ficam mais quentes, os vasos sanguíneos ao dilatarem vão transmitir ao cérebro informação de que é hora de acalmar e repousar.

Segundo a National Sleep Foundation, depois de os vasos dilatarem, o calor é redistribuído por todo o corpo.

Elizabeth Tratner, especialista em acupuntura, explicou à revista ‘Reader’s Digest’ que “o frio impede o fluxo de energia e o calor promove-o. Basta pensar num banho quente e sentimo-nos logo mais relaxados. Se for de água fria, a sensação é contrária”.