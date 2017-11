A família de Ivanice Carvalho da Costa, a mulher de nacionalidade brasileira morta acidentalmente pela PSP na quarta-feira, diz não ter dinheiro para pagar o transporte do corpo para o Brasil e exige que o Governo português assegure as despesas.

A mãe de Ivanice disse à Globo que o Governo português ainda não entrou em contacto com a família – uma tia da vítima, que vive em Portugal, é que está em contacto com a embaixada do Brasil no nosso país.

“A minha irmã ligou-me e disse que tinha havido um assalto e que a polícia estava a perseguir um carro e que o veículo dele [do companheiro de Ivanice] era parecido. A polícia mandou-o parar e ele não o fez porque não tinha carta de condução. Fugiu da polícia, que foi atrás dele, atirou e matou a minha filha”, contou ao site Globo Maria Luzia Silva Carvalho da Costa, mãe da vítima, que tinha 36 anos.

A embaixada do Brasil em Lisboa já emitiu um comunicado, onde refere que "a família da vítima já entrou em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que prestará o apoio cabível. A Embaixada acompanha atentamente o caso e aguarda novas informações a respeito do inquérito com vistas a determinar o curso de ação a ser tomado".

Maria Luzia contou à mesma página que a sua filha, Ivanice, veio para Portugal quando tinha 19 anos. Desde essa altura que trabalhava numa loja no aeroporto de Lisboa. “Ela gostava de morar em Portugal. Eu dizia-lhe várias vezes: ‘vem embora Nicinha, vem embora Nicinha’, e ela não vinha”, recorda Maria Luzia.

“Quem conheceu minha filha sabe que ela era uma menina que nunca me deu trabalho. Não ia para o baile, não ia para a festa. Ficava só em casa. Trabalhava, ajudava-me. Era a filha que qualquer um queria ter e nunca perder. Era muito responsável”, acrescentou.