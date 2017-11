Já são conhecidas todas as 32 seleções apuradas para o Campeonato do Mundo do próximo ano, a disputar na Rússia. Na última madrugada, o Peru garantiu a presença na fase final da prova ao vencer a Nova Zelândia por 2-0, na segunda mão do play-off, depois do 0-0 registado na Oceânia.

Lista das seleções presentes no Mundial 2018

UEFA (Europa)

Rússia (anfitriã)

Alemanha

Inglaterra

Bélgica

Espanha

Polónia

Sérvia

Islândia

Portugal

França

Suíça

Croácia

Suécia

Dinamarca



CONCACAF (América do Norte e Central)

México

Costa Rica

Panamá



CONMEBOL (América do Sul)

Brasil

Uruguai

Argentina

Colômbia



CAF (África)

Nigéria

Egipto

Senegal

Tunísia

Marrocos



AFC (Ásia)

Japão

Coreia do Sul

Arábia Saudita

Irão

Austrália