No Twitter, o ativista angolano Luaty Beirão comentou o afastamento de Isabel dos Santos da Sonangol. “Como é ser despedida?”, ironizou.

“É melhor habituar-se”, escreveu Luaty em inglês.

João Lourenço, Presidente de Angola empossado há dois meses, afastou os filhos do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos de administrações de empresas públicas.

Hey, sista with a gr8 mind, how does it feel being sacked? You oughta get used to it now @isabelaangola https://t.co/53BCsEs0FX