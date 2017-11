Sete homens faziam uma caminhada num percurso dos Picos de Europa, norte de Espanha, quando encontraram pela frente um javali. O animal assustou-se e os sete caminhantes acabaram por fazer com que o javali caísse por uma encosta com vários metros cheia de pedras pelo caminho.

As imagens foram partilhadas em várias redes socias, nomeadamente no Twitter, e já motivaram uma investigação pelo Serviço de Proteção da Natureza da Guardia Civil, segundo avança a Cadena SER.

Esto fue en la Ruta del Cares, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa. Unos malnacidos despeñando a un Jabalí vivo. pic.twitter.com/aCNkYzJeQR — Marcoslrua (@Marcoslrua) 15 de novembro de 2017

No vídeo é possível observar uma provocação por parte dos sete homens que leva ao pânico do animal, acabando por cair de uma ribanceira.

O momento foi filmado por Marcos López Rúa e colocado no Twitter, onde descreve que as imagens foram gravadas na Ruta del Cares, no Parque dos Picos de Europa.