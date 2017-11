Enviar uma mensagem à pessoa errada, querer apagá-la e ficar frustrado porque já não vai a tempo… Quem nunca? Felizmente, o WhatsApp anunciou uma nova função que permite apagar as mensagens enviadas, o que deixou muitos utilizadores satisfeitos. Mas as coisas não funcionam bem assim…

Especialistas descobriram que, nos Android, mesmo apagando as mensagens, estas continuam armazanadas no registo de notificações do sistema operativo, lê-se no site Notícias ao Minuto. O histórico pode ser consultado no menu de configurações do Android.

Ou seja, desde que o utilizador tenha a notificação de mensgaem recebida, poderá ler a mensagem apagada no histórico.

De acordo com a mesma publicação, esta forma de consultar as mensagens apagadas só está disponível nos equipamentos com a versão 7.0 do Android ou superior. E ainda que o sistema operativo guarde o histórico, este é apagado sempre que reiniciar o seu smartphone.