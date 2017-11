A plataforma foi lançada esta quinta-feira e dá algumas recomendações sobre como utilizar a Internet de uma forma segura, dando o exemplo da encriptação do ‘router’ da Internet.

“O router de tua casa é o teu meio para te ligares à Internet. Por isso, é imprescindível protegê-lo de ataques que possam pôr em perigo a tua privacidade”, pode ler-se na plataforma, criada em conjunto com a Google e com a Deco Protest.

Na plataforma, também se dá destaque ao facto de as crianças estarem expostas a ameaças maiores, pelo que é recomendado aos pais que tomem precauções.

“Avisamos sempre as crianças para não irem com desconhecidos, damos-lhes a mão para atravessar a estrada e não as perdemos de vista se estiverem no parque. Por que não tomar as mesmas precauções quando navegam na internet?”, lê-se ainda.