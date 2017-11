Muitas vezes as recriações têm mais sucesso que o original. Neste caso, foi um pai que decidiu recriar fotografias do Instagram da sua filha e teve mais sucesso que ela.

Segundo o The Independent, a sua filha tem cerca de 70 mil seguidores no Instagram, mas a sua conta foi ultrapassada pela que o seu pai criou como forma de paródia, que já conta com 150 mil seguidores.

Veja as imagens.

#Halloween #October1st #selfiedad #selfiedaughter Uma publicação partilhada por Burr Martin (@therealburrmartin) a Out 1, 2017 às 4:18 PDT

@lilaccitycomicon Special Saturday Selfie! #selfiedad #selfiedaughter #headgames Uma publicação partilhada por Burr Martin (@therealburrmartin) a Jun 3, 2017 às 3:00 PDT

After all that happened this week, I thought we could just use a laugh. Have a great, safe weekend everyone! 💓 #selfiedad #eyebrowgame #nailedit Uma publicação partilhada por Burr Martin (@therealburrmartin) a Mai 26, 2017 às 4:58 PDT

Nice weather, so break out those sunglasses! And yes, the famous white tank top is back. LOL. #selfiedad #selfiedaughter #dadbod #supernatural Uma publicação partilhada por Burr Martin (@therealburrmartin) a Abr 22, 2017 às 8:23 PDT