O canal Panda estreou a sexta temporada de “My Little Pony”, no passado dia 9 de novembro, mas o vídeo promocional já gerou polémica nas redes sociais.

No vídeo promocional, a personagem Rarity está a falar com Pinkie Pie, ao mesmo tempo que segura uma suposta lima para as unhas, mas a polémica que se gerou deve-se ao facto de a lima se parecer com um charro.

"A imagem retrata a personagem a limar o casco com uma lima para as unhas", explicou o representante do canal Panda ao Correio da Manhã.