O recém-empossado Presidente de Angola, João Lourenço, pediu aos novos administradores que substituíram a equipa de Isabel do Santos, filha do anterior chefe de Estado angolano que foi exonerada esta quarta-feira, que “cuidem bem” da empresa, pois esta é a “galinha dos ovos de ouro” do país.

“Continue a ser, para a nossa economia, a galinha dos ovos de ouro. Eis a razão por que fazemos este apelo, para que cuidem bem dela”, disse João Lourenço, na cerimónia de tomada de posse da nova administração da Sonangol, esta quinta-feira no palácio de presidencial, em Luanda.

De sublinhar que Angola é o segundo maior produtor de petróleo em África, só atrás da Nigéria, e que o chamado ouro negro tem um peso de 95% nas exportações do país.

A tomada de posse da nova equipa, liderada por Carlos Saturnino, tomou posse hoje, menos de 24 horas após a exoneração de Isabel dos Santos.

Carlos Saturnino era até agora secretário de Estado dos Petróleos, cargo que passará a ser desempenhado por Paulino Jerónimo, que até setembro foi presidente da comissão executiva da Sonangol.