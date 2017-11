O Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) apresentou nesta quinta-feira uma nova proposta de alteração ao decreto-lei n.º 124/2013, que regulamenta a Lei do Cinema, que prevê um novo procedimento para a escolha dos júris dos concursos para os apoios ao cinema e audiovisual, que no atual sistema está nas mãos da Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual (SECA), um órgão consultivo do Conselho Nacional de Cultura.

De acordo com esta nova proposta, passa a caber ao ICA a competência de propor uma lista de jurados, "após consulta à SECA, a quem cabe a aprovação das listas efetivas", bem como de uma bolsa de supelentes. Em caso de rejeição das listas por parte da SECA, cabe ao ICA elaborar uma nova lista, a ser novamente submetida à aprovação da SECA.

A nova proposta de alteração ao decreto-lei que regulamenta a Lei do Cinema foi enviada pelo ICA às redações ao início da tarde desta quinta-feira, após uma reunião extraordinária com a SECA, depois de no debate na especialidade do orçamento de 2018 para a Cultura o secretário de Estado, Miguel Honrado, ter prometido alterações para "muito breve". E surge ao cabo de um ano de um braço de ferro entre a tutela e uma plataforma de produtores, realizadores e profissionais do setor, que exigiam alterações profundas ao sistema de escolha dos júris, retirando esse poder à SECA e devolvendo-o ao ICA.

Uma alteração que não estava prevista na última proposta de alteração ao decreto-lei, que a tutela acabaria por deixar cair em fevereiro passado, depois de um protesto internacional levado a cabo durante o Festival de Cinema de Berlim, com uma carta de solidariedade que reuniu o apoio de centenas de realizadores, bem como de diretores dos mais importantes festivais de cinema.

A aprovação do novo decreto-lei entrará agora em circuito legislativo e o objetivo é que esteja aprovada antes da abertura dos concursos do ICA de 2018.

