O presidente exonerado do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, que se encontra ‘refugiado’ na Bélgica, vai ser o cabeça da lista do seu partido às eleições regionais no próximo dia 21 de dezembro, ao mesmo tempo que lutará contra a sua extradição para Espanha.

O antigo presidente confirmou à televisão catalã El Punt-Avui TV, que tem estado a preparar uma lista de candidatos com o nome “Juntos pela Catalunha”.

De acordo com a imprensa espanhola, o número dois dessa mesma lista será o presidente da Assembleia Nacional Catalã – ANC - Jordi Sánchez, que está preso desde o dia 16 de outubro, por suspeitas de crime de sedição no quadro do processo de independência da Catalunha.

O Conselho Nacional do PDeCAT deu, esta quarta-feira, carta-branca à direção do partido e a Carles Puigdemont para prepararem a lista.

Puigdemont declarou que vai fazer campanha eleitoral a partir de Bruxelas.