Investigadores do Centro de Estudos Espaciais da Catalunha e da METI Internacional, uma organização não-governamental norte-americana, que desenha comunicações interestelares e procura despistar sinais de rádio intencionais na busca de vida extraterrestre, enviaram pela primeira vez uma mensagem para um dos planetas potencialmente habitáveis descobertos nos últimos anos. A iniciativa foi anunciada hoje pelos responsáveis, que planeiam repetir a transmissão em abril de 2018.

Foi a primeira vez que a Terra enviou uma mensagem para um alvo concreto. Até aqui, além das mensagens a bordo das Voyager que continuam a navegar pelo Espaço, a tentativa de contacto com outras civilizações mais icónica era a mensagem de Arecibo, com uma série de referências sobre a humanidade, da estrutura do ADN à composição do sistema solar. Mas a Arecibo, emitida em 1974, teve com alvo um agrupamento de estrelas a 25 mil anos-luz e não um planeta onde os cientistas calculam haver condições para existir vida.

A “Sónar Calling GJ273b”, nome dado à transmissão, aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de outubro a partir de uma antena localizada em Tromsø, na Noruega. Além de um tutorial para ser descodificada, assente em matemática, a mensagem inclui 33 trechos musicais de dez segundos preparados por artistas que participam no festival de musical e tecnologia espanhol Sónar, em Barcelona. Foi o festival que teve a ideia de enviar música para o Espaço para celebrar o 25º aniversário, explicou ao i Georgia Taglietti, da organização. Pediram ajuda à METI e ao Instituto de Estudos Espaciais da Catalunha e o projeto concretizou-se.

Olá GJ273b…

A mensagem foi enviada para um exoplaneta chamado GJ273b, na órbita da estrela Luyten b, a 12,4 anos-luz da Terra. Douglas Vakoch, presidente do METI (acrónimo de Messaging Extraterrestrial Intelligence) explicou ao i que não puderam escolher o Proxima Centauri b – o planeta potencialmente habitável mais próximo de nós alguma vez descoberto, a 4,2 anos-luz – pois não era alcançável a partir do hemisfério norte, onde fica o observatório da EISCAT (European Incoherent SCATter Scientific Association), o outro parceiro no projeto. Já o planeta Ross 128 b, anunciado ontem e a uma distância de 11 anos-luz da Terra, seria outra hipótese e passou para o topo das prioridades, diz Douglas Vakoch.

E não há nada a temer? “Qualquer civilização que pudesse vir à Terra fazer-nos mal já saberia da nossa existência, pelo que a Sonar Calling GJ273b não aumenta as hipóteses de uma invasão alienígena. A atmosfera terrestre tem dado provas da existência de vida nos últimos 2,5 mil milhões de anos, por via do oxigénio, portanto quaisquer extraterrestres que fossem paranóides acerca da concorrência já teriam tido tempo suficiente para montar um ataque. Não há nada a temer em mandar uma mensagem intencional a extraterrestres que lhes diga que queremos estabelecer contacto”, diz Douglas Vakoch. Com a ressalva habitual: até ao momento, não há qualquer prova de que eles existam.

A próxima transmissão está planeada para abril de 2018, com mais música. Dada a distância, uma possível resposta é esperada dentro de 25 anos, em 2042.

Pode ouvir os clips de som enviados a página do projeto