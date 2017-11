O ministro Augusto Santos Silva defende que o país não tem turistas a mais.

"É falso que haja turistas a mais no país. É falso que haja turistas a mais em Lisboa. É falso que haja turistas a mais no centro de Lisboa. Seria um disparate absoluto dizê-lo. É preciso ser franco”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, na abertura do congresso nacional da Hotelaria e do Turismo, em Coimbra.

O governante defendeu que o setor ainda tem margem de crescimento e Portugal deve continuar a “oferecer novos produtos" para que o turismo “continue” e se “expanda”.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, também defendeu que Portugal "está longíssimo da sobrecarga" de turistas.