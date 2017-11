O jovem de 18 anos foi acusado de matar um adolescente de 14 anos, tendo sido condenado, esta quinta-feira, a seis anos de prisão.

O caso remonta a 27 de agosto do ano passado, quando os dois jovens se encontraram, na sequência de uma discussão que começou no Facebook, por causa da namorada do mais novo.

O acusado terá agredido a vítima de 14 anos com um mosquetão, cujos ferimentos levaram à sua morte dois dias depois.

O agressor foi então acusado de homicídio qualificado e durante o julgamento alegou que "nunca teve intenção de o matar".

O jovem de 18 anos, que tinha 17 na altura do crime, terá ainda de pagar uma indemnização de 30 mil euros à mãe da vítima.