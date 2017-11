O governo admitiu esta quinta-feira mudar as portagens no interior do país e dar incentivos fiscais a quem quer viver e abrir empresas nessas regiões.

De acordo com o ministro Adjunto Pedro Siza Vieira, o Executivo “usará todos os instrumentos que tem ao seu dispor” na prioridade que é desenvolver o interior e travar o declínio das últimas décadas.

No entanto, não avançou pormenores em relação a estas soluções.

O executivo vai também lançar um programa para tentar captar investimento estrangeiro para o interior do país, de forma a travar o declínio dessas regiões e atrair pessoas e empresas, afirmou Pedro Siza Vieira na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.