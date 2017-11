De nome verdadeiro Gustav Åhr, tinha 21 anos. A morte já foi confirmada pelo manager Adam Grandmaison.

Nos últimos dois anos, os vídeos de "White Wine" e "Girls" valeram a Lil'Peep milhões de visualizações e seguidores. Já em 2017, o álbum de estreia "Come Over When You're Sober (Part One)" sentenciou a popularidade.

As drogas e os problemas mentais eram temas recorrentes no discurso. No braço, tinha tatuada a frase "get cake die young".

"Sofro de depressão e às vezes acordo a pensar: "foda-se, quem me dera não ter acordado", declarou à Pitchfork.