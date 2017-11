O Ministério Público pediu, esta quinta-feira, a pena máxima, 25 anos de prisão, para os arguidos do caso Máfia de Braga, sublinhando o grau de violência, de ilicitude e de culpa.

Os arguidos estão acusados de sequestro, homicídio e ocultação do cadáver do empresário João Paulo Fernandes, raptado quando estava com a filha menor em Braga.

Terminaram hoje as suas alegações finais, nas quais o procurador do Ministério Público fez questão de lembrar que os nove arguidos, sete estão em prisão preventiva, raptaram, mataram e dissolveram o corpo de João Paulo Fernandes em ácido sulfúrico.

O procurador chegou mesmo a comparar o crime do processo com o que inspirou o livro A Sangue Frio de Truman Capote, que conta a história de violento e brutal homicídio de uma família norte-americana.

"Fiquei deveras emocionado ao ler a acusação. Lembrei-me do livro de Truman Capote. Foi uma realidade cruel e violenta", disse, citado pelo Correio da Manhã.