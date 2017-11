O facto de Portugal ser cabeça de série no sorteio do Mundial de futebol de 2018, a 1 de dezembro faz com não tenha de defrontar algumas das seleções consideradas mais fortes como Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia, França e Rússia.

Os potes são elaborados tendo em conta o ranking da FIFA de 16 de outubro, no qual o conjunto campeão europeu em título surge no terceiro lugar, apenas atrás da Alemanha e do Brasil.

Apesar de a seleção nacional conseguir evitar algumas equipas de peso, não têm o trabalho facilitado podendo ter de enfrentar Espanha, Peru, México ou Inglaterra.

A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.



Constituição dos potes para o sorteio da fase final do Mundial de futebol de 2018:

Pote 1

Rússia (anfitriã), Alemanha (1.º lugar do 'ranking' da FIFA de 16 de outubro), Brasil (2.º), PORTUGAL (3.º), Argentina (4.º), Bélgica (5.º), Polónia (6.º), França (7.º);

Pote 2

Espanha (8.º), Peru (10.º), Suíça (11.º), Inglaterra (12.º), Colômbia (13.º), México (16.º), Uruguai (17.º), Croácia (18.º);

Pote 3

Dinamarca (19.º), Islândia (21.º), Costa Rica (22.º), Suécia (25.º), Tunísia (28.º), Egito (30.º), Senegal (32.º), Irão (34.º);

Pote 4

Sérvia (38.º lugar), Nigéria (41.º), Austrália (43.º), Japão (44.º), Marrocos (48.º), Panamá (49.º), Coreia do Sul (62.º), Arábia Saudita (63.º);