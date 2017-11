O socialista João Galamba não vê “problema nenhum” no jantar da Web Summit no Panteão Nacional.

Ao contrário de muitos socialistas, que criticaram a realização de eventos festivos no Panteão, o deputado do PS defendeu, no programa Sem Moderação, no canal Q, que “a decisão de Barreto Xavier é correta”.

O governo anunciou que vai rever o despacho do ex-secretário de Estado da Cultura e proibir a realização de almoços e jantares neste monumento.

“Se vamos proibir jantares no Panteão também temos de proibir aqueles jantares de Estado nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos”, acrescentou o deputado do PS.