Apesar de ter um fio condutor, esta é uma história contada em três atos.

Tudo começou às 3h05 de quarta-feira com um assalto por arrombamento no Pragal, em Almada, a uma caixa multibanco. A informação foi difundida pelo dispositivo policial das imediações, mas só na Segunda Circular, em Lisboa, no sentido Benfica-Sacavém, é que foi detetada uma viatura suspeita com as características correspondentes à usada no furto.

Neste segundo ato, os suspeitos, ao aperceberem-se da presença da polícia, fugiram em direção à Rotunda do Relógio, circulando a alta velocidade e em contramão. Já perto do aeroporto, dispararam contra os agentes que os perseguiam, que responderam também com disparos.

O último e derradeiro ato acontece às 3h35, na zona da Encarnação, junto ao aeroporto, quando a polícia deteta uma viatura “que aparentava corresponder às características da viatura suspeita”, explica a PSP em comunicado. No entanto, o i sabe que o carro usado no assalto, e que entretanto já foi apreendido pelas autoridades, era um Seat, enquanto o detetado mais tarde era da marca Renault.

