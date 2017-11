A histeria com um jantar no Panteão

A polémica sobre o jantar de encerramento da Web Summit no Panteão Nacional é perfeitamente ridícula. Além de já terem ali ocorrido outros jantares no passado, um dos quais supostamente permitido por António Costa, não se percebe tanta indignação.

O que resta de alguns heróis nacionais não está na sala em questão e não é preciso recuar muito no tempo para contabilizarmos dezenas de jantares no Mosteiro dos Jerónimos, local onde estão outras grandes figuras nacionais.

Estamos na era da ditadura dos vídeos e das fotos e basta inundar as redes sociais para se criar um facto político.

Marcelo Rebelo de Sousa, que foi um dos pioneiros do fenómeno, deve achar bizarra a facilidade com que os ditos factos políticos surgem. Mas o que é estranho neste caso é o primeiro-ministro e alguns dos seus adjuntos virem culpar o governo anterior por ter permitido a realização de faustos jantares em monumentos nacionais.

Faz algum sentido estarem sempre a desculpar-se com o passado? Se Passos Coelho era acusado de estar sempre a referir-se ao período de José Sócrates, o atual executivo sofre do mesmo mal, e tudo o que não corre bem é da responsabilidade de outros. Dizer que a realização do jantar no Panteão é um atentado à dignidade nacional não só é um exagero como acaba por ser anedótico.

É ou não verdade que esses acontecimentos permitem preservar os espaços? Isto desde que não deem cabo dos mesmos, como foi o caso do Convento de Tomar, onde os autores de umas filmagens atentaram contra o património nacional. Nessa ocasião, curiosamente, ninguém assacou responsabilidades ao governo de Passos Coelho.

É claro que se o jantar tivesse ocorrido onde estão os restos mortais das figuras nacionais, estaríamos perante um caso mórbido e de muito mau gosto, segundo os nossos costumes.

Outras culturas, como a irlandesa, a nacionalidade dos organizadores do banquete, acham que os mortos devem ser celebrados ou prestigiados. Daqui a uns dias, a notícia morreu e já ninguém se vai lembrar de tal repasto. A duração dos novos factos políticos é ainda mais curta do que no tempo de Marcelo...