Segunda-feira. O início da semana. O início de mais dias de trabalho. Acordar cedo. Ganhar coragem para sair da cama quentinha. Dramas que dão cabo de nós.

No entanto, existem alguns alimentos que o ajudam a acordar e a ter energia durante o resto do dia, fazendo com que a semana passe mais rápido e não custe tanto ir até ao escritório.

A nutricionista Kim Stinson-Burt deu ao site Huffington Post Canada alguns exemplos de alimentos que o ajudam a sair da cama com um sorriso e sem precisar de cinco despertadores. Aqui estão eles:

1 – Água. Mantém as células hidratadas e a trabalhar. Comece o dia com um copo de água, vai fazer toda a diferença.

2 – Amêndoas. Cruas e sem sal, as amêndoas são uma excelente fonte de gorduras saudáveis e proteína. Para além disso, reduzem o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

3 – Quinoa. “Rica em hidratos de carbon e proteínas, a quinoa é um cereal muito nutritivo que nos ajuda a ter energia e a sentirmo-nos satisfeitos até à refeição seguinte”, explica a especialista.

4 – Chocolate negro. É uma excelente fonte de ferro e magnésio.

5 – Banana. Ajuda a abrandar a digestão e a manter os níveis de açúcar estáveis.

6 - Ovos. Ricos em ferro e proteína, ajudam-no a manter a energia durante o dia.

7 – Iogurte grego. Contém probióticos, conhecidos por serem peças chave numa digestão saudável e por aumentarem os níveis de energia e protegerem o sistema imunitário.