Noite azarada para Merih Demiral, central turco de apenas 19 anos que alinha no Sporting B - já utilizado esta época por Jorge Jesus no encontro da equipa principal dos leões para a Taça de Portugal em Oleiros. Ao serviço da seleção de sub-21 da Turquia, o jovem fez um auto-golo daqueles dignos de entrar para as compilações de insólitos.

Ao tentar evitar o golo da Bélgica, Demiral fez o corte, mas a bola foi embater na trave e, no ressalto, embateu novamente na perna do jogador do Sporting, acabando mesmo por entrar na baliza deserta. Aconteceu já no período de descontos da primeira parte e permitiu aos belgas festejar o empate - acabariam mesmo por vencer a partida, com um golo de Schrijvers aos 87 minutos.

Veja aqui o lance: