Kevin Spacey foi visto à entrada da The Meadows Wickenberg, no estado do Arizona, Estados Unidos. Esta é uma clínica de reabilitação e, de acordo com o Daily Mail, tem um dos melhores programas de tratamento de dependência sexual dos EUA.

Recorde-se que o ator está a ser acusado de vários abusos sexuais, a pagará cerca de 30 mil euros por cada mês que permanecer em tratamento naquela clínica.

Ao que tudo indica, a instituição monitoriza os seus pacientes durante 24 horas por dia e recorre às artes como uma forma de terapia.