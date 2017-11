Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, disse, esta quarta-feira, durante a audição parlamentar, que o consulado português em Londres tem vindo a ser alvo de um “problema fiscal”, com a venda no mercado negro de marcações para atendimento consular.

"Hoje em dia o principal problema no consulado, pelo menos no de Londres, não é um problema de falta de pessoal, mas é um problema de fraude. O que acontece é que o sistema de marcações electrónicas foi tomado de assalto por quem indevidamente bloqueia os tempos de marcação para depois vender no mercado negro essas oportunidades", declarou Santos Silva, durante uma audição parlamentar sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018.

"A nossa acção e da cônsul-geral [em Londres] tem sido de terminar essa fraude, que é o problema principal de funcionamento do consulado de Londres", disse ainda o governante, ao responder a uma pergunta do Bloco de Esquerda sobre se admite reforçar o pessoal nos consulados no Reino Unido, tendo em conta o Brexit.