Algumas pessoas comem a correr, enquanto outras levam o seu tempo a aproveitar uma refeição. Mas almoçar ou jantar em segundo ajuda ou não a engordar?

É verdade, comer depressa engorda. De acordo com os sites da Universidade de Hiroshima, citado pelo jornal Telegraph, as pessoas que almoçam ou jantam rápido têm uma maior probabilidade de sofrer da síndrome metabólica 5,5 vezes maior do que os que comem mais devagar.

Mil pessoas de meia idade foram analisadas ao longo de cinco anos. Os investigadores concluirão que 11,6% dos que comiam mais depressa desenvolviam este problema. Dos que comiam a um ritmo normal, apenas 6,5% tinham esta doença, enquanto entre aqueles que tomam as refeições pausadamente apenas 2,3% era atingido pela síndrome.

A síndrome metabólica caracteriza-se por seu um conjunto de patologias clínicas que propiciam o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, bem como os níveis de açúcar no sangue, aumento da tensão arterial e obesidade.

Segundo os cientistas, a justificação para este fenómeno é simples: ao comermos depressa, a informação enviada para o cérebro também se perde mais rapidamente, o que faz com que não haja a emissão de sensores de saciedade. Assim, é normal que fiquemos com fome mais cedo e tenhamos tendência a comer mais ao longo do dia.

Para além disso, as pessoas que comem mais depressa tem tendência a não prestar tanta atenção à quantidades de vezes que levam comida à boca, o que faz com que também comam mais em cada refeição.

O hábito de comer rápido está também associado a refeições rápidas, que, na maior parte das vezes, estão associadas a alimentos mais calóricos.