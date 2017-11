Esta quarta-feira, a PSP apreendeu cerca de 80 quilos de droga, numa habitação no Porto, onde as autoridades realizaram buscas domiciliárias no âmbito de um inquérito de violência doméstica.

Segundo escreve o Jornal de Notícias, eram os elementos da 1ª Esquadra de Investigaçãp Criminal da PSP do Porto que tinham a cargo o inquérito de violência entre um casal de namorados.

Após o Ministério Público ter emitido um mandado de busca para a residência, em que esperavam encontrar provas de violência doméstica, as autoridades foram surpreendidas com fardos de haxixe, cocaína, heroína e droga sintética.

O alegado traficante de droga foi detido e será esta quinta-feira presente ao Tribunal de Instrução Criminal.