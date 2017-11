Uma investigação do canal norte-americano CNN revela que existem vários leilões de escravos a decorrer, onde pessoas que chegaram à Líbia com a esperança de atravessar o Mediterrâneo e atravessar a Europa são vendidas por vários preços.

De acordo com a CNN, foram detetados pelo menos nove leilões, que decorrem perto da capital da Líbia, Tripoli. Num vídeo divulgado pelo canal norte-americano, vê-se um homem nigeriano a ser vendido como "um rapaz forte para trabalho agrícola".

A CNN revela que cerca de 12 pessoas foram vendidas por valores entre os 340 e os 550 euros.

As autoridades já se pronunciaram sobre o assunto e disseram que estão a investigar o caso.

"What am I bid?" Undercover footage of a slave auction in Libya, where smugglers sold migrants for as little as $400 https://t.co/2jkqH3uZJZ pic.twitter.com/pvSSxAlcTD