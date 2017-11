Diogo Morgado mudou radicalmente de visual devido a Solum, um filme realizado e protagonizado pelo português.

O ator publicou no seu Instagram uma imagem para partilhar com os seus seguidores o fim das gravações do filme, que marca a sua estreia na realização.

“Fim da rodagem de ‘Solum’. Que experiência incrível. Obrigado a toda a equipa que fez este filme ganhar vida”, escreveu na legenda.

