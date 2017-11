A humorista Maria Vieira voltou a usar a sua página no Facebook para dar a sua opinião: desta vez, o ataque é dirigido à série ‘A Criação’, um programa da RTP1.

Trata-se de “uma fábula com animais e pessoas que retrata a relação entre uma agência criativa e um cliente, sobre o mundo moderno das artes comerciais, a publicidade, o design, os media e tantas outras”, explicou à revista Visão Pedro Bidarra, o autor da comédia. A série mostra pessoas mascaradas de animais, a agir como se fossem humanos em diferentes situações.

Maria Vieira decidiu ligar a televisão e assistir ao programa, mas não ficou nada contente com o que viu…

“Liguei a TV para acessar um dos canais por cabo que normalmente costumo assistir e eis que passo pela RTP1 onde estava a ser transmitida uma coisa de seu nome "A Criação", algo com umas pessoas envergando disfarces muito mal amanhados de animais, dizendo coisas sem nexo, barbaridades e ordinarices sem o mínimo de sentido!”, começa por escrever a atriz.

“Confesso que me retive por ali o tempo suficiente para tentar descortinar o que era aquilo mas depois de perder menos de 5 minutos com tamanho disparate, um autêntico atentado à inteligência de seja lá quem for, uma coisa sem pés nem cabeça que eu não fazia sequer a ideia que estava passando na televisão do Estado que é paga pelos contribuintes que se recusam a assistir ao que lá se passa, fico aqui a tentar descortinar quem teria sido a pessoa que aprovou este... isto... enfim, esta coisa, e por que motivo a aprovou! Esta anormalidade não seria aprovada nem pela televisão da Eritreia, quanto mais por uma televisão estatal de um país que faz parte da UE, que está falido e que não tem sequer dinheiro para tratar da saúde, da segurança, da educação ou da defesa dos seus próprios cidadãos! E a minha pergunta é: como é que eu e 99,9 dos portugueses temos que pagar este lixo que não vemos só porque alguém tem o poder de colocar este lixo no ar?”, escreveu Maria Vieira no seu perfil.