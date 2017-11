A atriz Allison Mack, uma das protagonistas da série sobre a adolescência de Super Homem Smalville, está a ser acusada de liderar uma seita sexual, na qual as mulheres são ‘marcadas’ como gado e obrigadas a passar fome.

Um trabalho do The New York Times denunciou o caso da DOS, a seita, que fará parte da organização NXIVM, que se intitula como uma espécie de movimento de auto-ajuda, que já não é novato em polémica e controvérsias.

A seita, segundo a investigação do jornal norte-americano, usa a chantagem e as agressões para controlar os seus membros, todas mulheres, escolhidas entre as mais promissoras participantes das alegadas sessões de desenvolvimento profissional e dos cursos de valorização pessoal da NXIVM, fundada em 1998 por Keith Raniere.

Allison Mack será o braço direito do guru Keith Raniere e líder da DOS, uma espécie de ‘mestre’, assim funciona a nomenclatura da seita, que recruta exércitos de ‘escravas’, que são depois marcadas na cintura com um cauterizador - com as iniciais de Keith Raniere ou da própria atriz – além de serem incentivadas a procurar novos membros.

As mulheres seriam também obrigadas a ter relações sexuais com quem lhes fosse ordenado, sendo que eram castigadas fisicamente se o recusassem.

Outra das acusações, referidas por ex-membros a vários órgãos de informação, é a de que as ‘escravas’ teriam de cumprir dietas muito rigorosas de modo a emagrecerem e a ficarem com um corpo que correspondesse ao ideal de beleza imposto pelo guru Raniere.