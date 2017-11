Por muitos alimentos saudáveis que tenhamos incluídos na nossa dieta, há que ter algum cuidado e consumi-los de uma forma moderada, para que não haja problemas para a nossa saúde.

O salmão fumado é um desses alimentos. De acordo com a revista Prevention, este é um dos alimentos em que a frequência de consumo pode não ser assim tão benéfica para a saúde, pois pelo facto de este ser fumado, este tipo de salmão contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos – PAHs - e a exposição em excesso a estes componentes pode aumentar o risco de cancro.

Ainda na categoria dos peixes, o atum também deve ser consumido moderadamente, especialmente o enlatado. O risco que este apresenta está associado aos níveis de mercúrio, que podem ser muito nocivos à saúde quando entram em contacto, diariamente, com o organismo dos seres humanos. Segundo o médico Ginger Hultin, "uma quantidade excessiva de mercúrio pode levar à intoxicação, que causa problemas de visão e fraqueza muscular".

As leguminosas em lata também são alimentos a ter em conta, e devem ser cozinhados os próprios grãos numa panela de pressão.

A kombucha é uma das bebidas da ‘moda’ e uma das que mais benefícios traz para a saúde, não fosse um probiótico de excelência. Contudo, a sua elevada acidez pode causar azia, mas não é só… de acordo com a mesma publicação, as pessoas com o sistema imunitário enfraquecido e as grávidas, devem evitar a bebida, uma vez que as bactérias podem fazer mal à saúde.

Além destes alimentos, também o óleo de coco pode representar um risco para a noss saúde, apesar de este não deixar de ser uma gordura saturada que, quando consumida em excesso, pode levar ao ganho de peso e ao aumento do porte calórico da alimentação diária.