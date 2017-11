O diretor de comunicação do FC Porto respondeu às declarações em que o presidente do Benfica questionava a razão de certos árbitros não apitarem jogos do Benfica.

"Os árbitros sentem-se condicionados, isso vê-se nas nomeações. Porque é que o Fábio Veríssimo não apita jogos do Benfica? Foi condicionado pelo F. C. Porto nas últimas semanas. Os árbitros estão condicionados, o conselho de arbitragem não protege os árbitros, não denunciam", disse Luís Filipe Vieira em entrevista.

Francisco J. Marques não demorou a responder: "O que acontece agora se alguns daqueles árbitros forem nomeados para jogos do Benfica? O que se vai dizer? Se tiver a infelicidade de cometer erros, a favor ou contra o Benfica... Isto é coação, é impedir o decurso normal das competições".

"Não sei se os clubes falam de mais ou de menos. Aqui, nós falamos verdade. Tudo o que dizemos aqui é verdade. Ninguém nos desmentiu uma linha. Ninguém foi capaz de o fazer. E já passaram muitos meses. O presidente do Benfica teve a oportunidade de desmentir tudo e não desmentiu nada. Depois fazem este papel ridículo a condicionar", disse o diretor de comunicação do FC Porto.